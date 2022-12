Le parole più cercate nel 2022 su Google

“Ucraina” risulta essere in cima alla lista delle parole più cercate su Google nel 2022.

Tuttavia, si segnalano altre ricerche da parte degli italiani, su argomenti come il Covid, Putin, Piero Angela ed Elisabetta II. Si ricorda come il conduttore di Quark e la sovrana del Regno unito sono morti rispettivamente il 13 agosto e l’8 settembre di quest’anno. Tra le ricerche vi sono anche domande relative ad avvenimenti che hanno segnato il 2022, tra cui: “Perché la Russia vuole invadere l’Ucraina?”.

Le informazioni sono tratte da “Un anno di Google” comprendente una lista di quesiti e curiosità che gli italiani hanno cercato sul motore di ricerca in quasi 365 giorni.

Le parole più cercate su Google nel 2022: i quesiti sulla guerra

Analizzando le ricerche si comprende come gli utenti abbiano molto a cuore le vicende relative all’invasione in Ucraina da parte della Russia. Leggendo le parole ricercate e le domande fatte sul motore di ricerca, l’obiettivo principale sembra essere proprio l’approfondimento di tale tema.

Ricerche sulla cultura pop

Non solo argomenti seri e delicati, tra le ricerche su Google c’è anche spazio per la cultura pop e l’intrattenimento. Le tendenze chiariscono come in cima alla lista delle ricerche relative al mondo dello spettacolo compaiono il cantante Blanco, l’attore Will Smith e la serie tv d’eccellenza su Netflix, Stranger Things.