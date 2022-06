Le zanzare in casa: da dove arrivano? consigli e rimedi

Le piante, gli oli essenziali, ma anche dispositivi efficaci permettono di tenere a distanza le zanzare dalla propria abitazione in modo naturale.

Può capitare che, mentre si è nella tranquillità della propria casa, di essere disturbati da un insetto davvero fastidioso. Stiamo parlando delle zanzare, insetti che giungono in casa a qualsiasi ora del giorno e della notte. Vediamo cosa fare e come tenerle a distanza affidandosi a soluzioni e rimedi naturali.

Zanzare in casa

Il caldo e l’umidità di questi giorni portano tantissimi insetti in casa, tra cui appunto le zanzare che arrivano nelle abitazioni e nel giardino. Qualsiasi ristagno d’acqua è sicuramente un pericolo e una fonte per cui questi insetti tendono ad avvicinarsi alle case. Per questa ragione, svuotare i sottovasi è importanti per evitarne l’ingresso.

Il cortile e il giardino devono essere puliti dall’immondizia in modo da evitare che possano giungere in casa attratte da sostanze e aromi dolci e fruttati di cui sono particolarmente ghiotte. Si consiglia poi di installare sia suolle porte che alle finestre delle zanzariere o anche dei vasetti e piantine di basilico o timo che permette di tenerle lontane.

L’uso delle zanzariere è importante anche perché evita di farle entrare in casa e proteggersi sia durante il giorno, ma anche la sera quando agiscono maggiormente pungendo e importunando. Non farle entrare in casa permette di dormire notti tranquille e sereni in modo da arieggiare i locali senza che le zanzare possano infastidire.

Hanno un ciclo di vita diverso che dipende da una specie all’altra. Per esempio, la zanzara tigre non è in grado di sopravvivere agli inverni rigidi, mentre altri esemplari di zanzare possono anche sopravvivere per lungo tempo e infastidire, non soltanto in estate, ma anche durante la stagione invernale. Evitare le fonti idriche è importante per non fare in modo che proliferino.

Zanzare in casa: da dove arrivano

Sapere da dove arrivano le zanzare in casa permette di mettere in atto tutte quelle strategie utili per evitare che possano insinuarsi all’interno. I ristagni idrici, quindi fiumi, laghi, ma anche i vasi dei fiori sul balcone o in terrazzo rappresentano un luogo a rischio, per cui questi insetti giungono subito in casa.

In estate è alquanto normale ritrovarle sui muri di casa o intorno alle finestre oppure anche intorno ad ambienti e zone illuminate alla sera. Da queste zone possono giungere in casa, soprattutto se si è lasciato una finestra o porta aperta. Per questa ragione, sarebbe importante chiudere le persiane soprattutto durante il giorno e anche la notte onde evitare che entrino.

Le alte temperature di questi giorni, l’eccessiva umidità e afa sono sicuramente determinanti per far sì che entrino in casa. I bacini e le raccolte di acqua stagnante sono luoghi favorevoli anche per la deposizione delle uova da parte delle femmine.

In casa possono anche essere attratte da sostanze ghiotte come dolci e zuccheri. Alcuni fiori che si hanno in giardino da dove succhiano il nettare per nutrirsi sono un’altra delle fonti per cui possono entrare in casa.

Zanzare in casa: rimedio

