Dopo l’infortunio bisognava anche capire quale sarebbe stato il suo destino e adesso è ufficiale: per Rafael Leao c’è la fumata bianca ed è stato accordo fino al 2028 col Milan per 7milioni a stagione. Una vera “manovra a tenaglia” sull’attaccante dallo Sporting per la “fuga” nel 2018. Come è andata? Che lo Sporting Lisbona ha ricevuto da Lilla il bonifico. Con esso parte la pratica per il pagamento dei 22 milioni indicati nei vari giudizi dei tribunali portoghesi Ma per cosa?

Leao, accordo fino al 2028 con il Milan

In ordine alla “fuga di Rafael nel 2018”. Tutto questo mentre a Milano l’attaccante ha sottoscritto l’impegno che “cassa” un contratto in scadenza nel 2024. Sul caso si sono registrate trattative estenuanti e grazie alla determinazione del giocatore, che ha resistito a Chelsea e Real Madrid, l’accordo rossonero c’è. La gazzetta dello Sport spiega che il nuovo contratto costa di un “aumento a 7 milioni di euro netti a stagione con l’aggiunta di 2 milioni di buonentrata”.

La trattativa difficile e chi “remava contro”

Leao si vedrà anche innalzare la clausola da 150 milioni di euro. Il match era stato condotto sul fronte rossonero dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, dal direttore tecnico Paolo Maldini da quello sportivo Ricky Massara. Dal canto loro il procuratore portoghese Jorge Mendes e l’avvocato francese Ted Dimvula avevano un po’ “avversato” l’accordo, ma Leao non è mai stato persona a cui dire cosa fare.