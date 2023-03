Una neonata è nata già in crisi di astinenza, a Lecce. Il primo vagito della piccola ha insospettito subito i medici, in quanto diverso da quello di tutti gli altri bambini alla nascita.

Lecce, neonata nata in crisi di astinenza da cocaina

Un primo vagito diverso rispetto a quello di tutti gli altri bambini alla nascita ha immediatamente fatto insospettire i medici. Si trattava di un pianto inconsolabile, che non accennava a diminuire. La neonata, alla nascita, era già in crisi di astinenza da cocaina. La scoperta, purtroppo non isolata, è avvenuta all’ospedale di Galatina, in provincia di Lecce. I medici si sono accorti subito che qualcosa non andava. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il padre non era a conoscenza di nulla. La piccola piangeva in modo inconsolabile e nulla sembrava poter fermare la sua disperazione. I medici hanno subito capito che si trattava del segnale di una crisi legata a sostanze stupefacenti. Per questa ragione sono subito stati effettuati degli accertamenti sulla piccola e sulla mamma, trasformando il sospetto in una certezza.

La piccola è fuori pericolo

La neonata è stata subito trasferita nell’Unità di terapia intensiva all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è ancora in cura. Fortunatamente ha superato la crisi ed è fuori pericolo. Ora la neonata, che può essere dimessa, potrebbe finire in un istituto di Ostuni specializzato per l’accoglienza dei minori.