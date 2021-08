Lenny Kravitz, gli auguri a Jason Momoa: “Orgoglioso di chiamarti fratello”

Lenny Kravitz ha scritto via social un messaggio d'auguri a Jason Momoa, oggi sposato con la sua ex moglie Lisa Bonet.

Lenny Kravitz ha dedicato un messaggio d’affetto all’attore Jason Momoa in occasione del suo compleanno. Momoa è sposato con l’ex moglie di Kravitz, Lisa Bonet.

Lenny Kravitz: il messaggio a Jason Momoa

In occasione del 42esimo compleanno di Jason Momoa Lenny Kravitz ha dedicato all’attore un messaggio d’affetto e gli ha fatto i suoi auguri attraverso i social. “Tanti auguri Jason.

Sono orgoglioso di chiamarti mio fratello. Siamo una famiglia”, ha scritto Lenny Kravitz nel suo messaggio dedicato all’attore che oggi è sposato con Lisa Bonet, sua ex moglie e madre di sua figlia Zoe Kravitz. Jason Momoa ha avuto con l’attrice due figli, Lola Iolani e Namakaeha.

Già in passato Momoa e Kravitz si erano dedicato dei messaggi d’ammirazione reciproca via social testimoniando così la loro amicizia. Momoa a quanto pare avrebbe un ottimo rapporto anche con Zoe Kravitz, la primogenita di Lisa Bonet oggi attrice e modella come la madre.

“La gente non riesce a credere a quanto siamo legati io e Jason, o quanto lo sia ancora con la mamma di Zoe, quanto siamo tutti molto vicini”, ha spiegato in passato il cantante, e ancora: “Lo facciamo perché è la cosa giusta da fare. Lasciamo che comandi l’amore, giusto?”

Jason Momoa: l’amore per Lisa Bonet

Lisa Bonet e Jason Momoa stanno insieme dal 2005 e l’attore ha confessato che quello per sua moglie è stato per lui un vero e proprio colpo di fulmine.

“Mi girai, la vidi e lei si presentò: “Ciao, sono Lisa”. Mi rigirai dal mio amico, volevo urlare, avevo i fuochi d’artificio dentro di me. La convinsi a darmi un passaggio in macchina perché all’epoca vivevo in albergo ed ero a piedi. Ci fermammo in un bar e a mangiare. Lei ordinò una Guinness e io non capii più niente: la mia birra preferita! Il resto è storia”. L’attore ha dichiarato anche di essersi innamorato di Lisa Bonet quando la vide recitare nella famosa sitcom I Robinson.

Jason Momoa: la figlia Lola

Jason Momoa ha confessato di essere molto “geloso” della figlia Lola e riguardo ai suoi futuri flirt giovanili ha affermato: “Non credo che li gestirò bene. Andrò fuori di testa se mi porterà a casa un ragazzaccio str***etto”. L’attore ha anche dichiarato che, a differenza sua, Lenny Kravitz avrebbe gestito molto meglio la stessa situazione con sua figlia Zoe. “Lenny fu molto più bravo di me a gestire la cosa”, ha ammesso.