Leo Gassmann si laurea, il padre: “Il mio premio più grande”

Il figlio di Alessandro Gassmann, Leo, si è laureato. Sui social i messaggi d'orgoglio da parte del padre.

Leo Gassmann si è laureato e suo padre, Alessandro Gassmann, ha espresso il suo orgoglio attraverso i social.

Leo Gassmann: la laurea

Leo Gassmann si è laureato e ha festeggiato in compagnia della famiglia e dei suoi amici più intimi. Il padre Alessandro Gassmann ha postato alcune foto dell’importante giornata del figlio e si è complimentato con lui attraverso i social.

“Il mio premio più grande”, ha scritto il famoso attore, orgoglioso del suo ragazzo. In una foto condivisa via social l’attore si è mostrato sorridente in compagnia della moglie, Sabrina Knaflitz, e ha scritto: “La faccia della felicità? Questa. Laurea del figlio”.

Chi è Leo Gassmann

Leo Gassmann ha 23 anni ed è conosciuto dal pubblico italiano per aver intrapreso la carriera musicale. Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categorie Nuove Proposte e ha conquistato l’attenzione del pubblico.

Di recente il ragazzo è balzato agli onori delle cronache per aver salvato una ragazza da un tentativo di violenza a Roma.

“Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il ragazzo francese era già fuggito. Abbiamo chiamato la polizia e un’ambulanza ha portato via la ragazza per accertamenti. Se vi capita di incappare in situazioni del genere non tiratevi mai indietro. Da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura”, aveva dichiarato il ragazzo in seguito all’accaduto.

In tanti sui social hanno lodato il suo gesto.