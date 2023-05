Il regista Leonardo Pieraccioni ha divertito i fan dei social mostrando la sua canottiera/pancera contenitiva e rivelando cosa gli sarebbe accaduto quando l’ha indossata per la prima volta.

Leonardo Pieraccioni: la pancera

Leonardo Pieraccioni usa spesso i social per coinvolgere il suo pubblico social e, nelle ultime ore, ha fatto divertire i suoi fan raccontando la storia di una curiosa pancera contenitiva (che ha anche mostrato via social). Il racconto di Pieraccioni parte dal giorno in cui si trovava sul set di un film in compagnia del suo costumista.

“Alla vigilia delle riprese di un film mi sentì che mi lamentavo ‘dovrei perdere 3 o 4 chili’. Mi si avvicinò e sottovoce mi disse ‘fatti trovare domattina alle 7 zona Pantheon’ (…) Che paura. Pensavo a qualcosa d’illegale: un punturone americano, uno stregone del Burkina faso. Invece mi fece entrare, incappucciato per non essere riconosciuto, in una sartoria ancora chiusa dove una sarta mi cucì questa sorta di canottiera/pancera strettissima che mi avrebbe fatto ‘perdere 6 chili’ in un botto”, e ancora: “Il primo giorno di riprese in tre me la fecero scivolare addosso, io uscì dalla roulotte e tra la canottiera stringente, il caldo e la vergogna di averla indossata iniziai a sudare come una fontana e a parlare senza congiuntivi perché non mi arrivava il sangue ai’ cervello. Passò davanti a me un macchinista che mi chiese: ‘A Leonà ma che te senti male?'”.

Sui social in tantissimi hanno riso per il racconto dell’attore, che oggi sembra aver finalmente trovato la serenità accanto alla sua compagna, Teresa Magni.