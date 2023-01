Leone Lucia Ferragni parla in inglese: la reazione di Fedez

Complice la sua frequentazione di una prestigiosa scuola bilingue, Leone Lucia Feragni parla perfettamente in inglese e sui social è stato protagonista di un insolito siparietto in compagnia dei suoi genitori.

Leone Ferragni parla in inglese

Sui social il rapper Fedez ha postato un tenero video in cui si vedono sua moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone conversare in Inglese sul divano. “Mi sento escluso da questa conversazione”, ha scritto con ironia il rapper, che a quanto pare masticherebbe a fatica questa lingua. Il piccolo Leone frequenta una prestigiosa scuola bilingue e infatti parla fluentemente l’inglese fin dalla più tenera età.

Il bambino ha la doppia cittadinanza (italiana e americana) perché è nato a Los Angeles, e i suoi genitori hanno fatto il possibile perché imparasse l’Inglese fin da piccolissimo. Sui social in tanti hanno lodato le capacità del bambino, che a soli 4 anni parla perfettamente due lingue e ha dimostrato in più occasioni di essere intelligente.

Leone è il primo figlio che la coppia ha avuto nel 2018 e nel 2021 i due hanno avuto la loro seconda bambina, Vittoria.

Fedez, dopo la sua malattia, ha confessato che non gli dispiacerebbe avere al più presto anche un terzo figlio, e in tanti dei suoi fan sui social sono curiosi di sapere se lui e Chiara Ferragni realizzeranno questo sogno. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e per quest’anno sembra che i due siano concentrati sul trascolo nella loro nuova casa (che dovrebbe attenderli verso la fine dell’estate).