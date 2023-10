Letizia Moratti entra a far parte di Forza Italia

Letizia Moratti si unisce a Forza Italia. A comunicarlo è lei stessa in una conferenza stampa con il segretario del partito Antonio Tajani.

Il nuovo ruolo e le ragioni della scelta

L’ex sindaca di Milano guiderà la consulta della segreteria del partito, un organo costituito da esponenti, anche esterni al movimento, di rilevanza politica, culturale o sociale che ha il compito di fornire indicazioni e proposte al segretario.

Moratti ha spiegato di aver preso questa decisione in primo luogo per il legame con Silvio Berlusconi, fondatore del partito.

La carriera di Letizia Moratti

Letizia Moratti è stata per molti anni legata al centrodestra. A partire dagli anni Novanta ha preso parte alle coalizioni guidate da Berlusconi come indipendente, ricoprendo gli incarichi di presidentessa della Rai, di ministra dell’Istruzione e infine venendo eletta sindaca di Milano per due mandati.

In seguito ha fatto parte di un altro partito fondato da Berlusconi, il Popolo della Libertà.

Più recentemente è stata assessora al Welfare della Regione Lombardia nella giunta guidata dal leghista Attilio Fontana. E proprio contro Fontana Moratti ha perso le elezioni regionali di quest’anno.