Letizia Petris, l'ex fidanzata non ci sta: "Mi ha tradito, con Paolo sta giocando"

Letizia Petris ha affermato di aver amato solamente una ragazza nella sua vita e ha anche confessato che la loro storia sarebbe naufragata a causa di suo padre (che non avrebbe accettato la relazione). L’ex fidanzata dell’ex gieffina è intervenuta pubblicamente in merito alla questione.

Letizia Petris: la replica dell’ex fidanzata

Nella casa del Grande Fratello Letizia Petris ha confessato di aver amato una ragazza e ha anche aggiunto che la loro storia sarebbe naufragata a causa di suo padre, che non avrebbe mai accettato la sua bisessualità. Sulla questione è intervenuta la stessa ex fidanzata della Petris, che ha dichiarato:

“Sono stata zitta fino ad ora perché andare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita, creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico, ne avrei fatto a meno. Ma dato che non è la prima volta che nomina la nostra relazione facendola passare come una relazione finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre anche no”, ha scritto nelle sue stories, e ancora:

“La nostra relazione è iniziata nel 2018 con grossissime difficoltà perché i suoi genitori non accettavano la cosa questo è vero ma si è protratta per tre anni in cui, in questi tre anni, lei ha avuto un sacco di relazioni in contemporanea con la nostra, per non farsi mancare niente anche con un’altra donna (assurdo dal momento che le problematiche che lei diceva che c’erano nella nostra relazione erano proprio perché ero una donna). Quindi mentre a me dava della persona problematica, facendomi passare da stalker, isolandomi dalle mie amicizie e rendendomi lo zimbello di Rimini, lei si faceva bellamente la sua vita con più e più persone, non permettendo a me di farmi la mia, perché appena io riuscivo a staccarmi da lei, lei tornava sempre”.

Nicole Conte – questo il nome della presunte ex di Letizia – ha anche affermato che secondo lei la gieffina starebbe prendendo in giro Paolo Masella, facendogli credere di essere interessata a lui. Sarà vero? In tanti sono in attesa di saperne di più.