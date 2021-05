Letta incontra Draghi: “Insoddisfazione per il metodo Salvini, rispetto per impegno comune”

Enrico Letta incontra Draghi e parla di Matteo Salvini, esprimendo "insoddisfazione" per il suo metodo.

Enrico Letta incontra Mario Draghi. Cosa si sono detti? Partiamo col dire che tra i vari argomenti battuti i giovani e il mondo del lavoro. Ma Letta ha chiesto anche rispetto per impegno comune, riguardo all’operato di Matteo Salvini.

Il segretario del Pd ha espresso “insoddisfazione per il metodo Salvini”. Letta, tramite le sue dichiarazioni avrebbe fatto comprendere che qualcosa non funziona nella maggioranza. E l’elemento che non va sarebbe proprio il leader della Lega. Salvini però ha replicato alle dichiarazioni di Letta, con le seguenti parole riportate da Repubblica: “Il mio metodo? E’ la concretezza. Mi spiace che Letta sia in difficoltà”.

Letta incontra Draghi a Palazzo Chigi

Enrico Letta ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi. C’è stato tra i due un colloquio in cui si è discusso sugli argomenti principali dell’agenda di governo, tra cui i nodi da affrontare in seguito alla recente definizione del Pnnr. Tra gli argomenti toccati anche il sostegno per i giovani e il mondo del lavoro. Al riguardo, il segretario Pd ha tenuto a menzionare anche i problemi interni alla maggioranza che sostiene l’esecutivo.

Letta incontra Draghi: la questione Salvini

Lotta al coprifuoco, tema migranti e non solo. A detta di Enrico Letta, Matteo Salvini starebbe creando delle rotture con Pd, 5 Stelle e Leu. Dal Nazareno si viene a sapere come i dem chiedono correttezza e rispetto nell’impegno comune, dei partiti di maggioranza nel sostegno dell’esecutivo. Dalla sede del partito arriva il seguente messaggio: “Basta stare con un piede dentro e uno fuori”.

Letta incontra Draghi: soddisfazione per il Recovery

Nel corso dell’incontro tra Enrico Letta e il premier Mario Draghi avvenuto a Palazzo Chigi, il segretario dem ha esternato la sua soddisfazione “per la tempistica ed i contenuti del Recovery”. Adesso dal Nazareno fanno sapere come ora inizia una nuova fase e per il Pd c’è bisogno di “una grossa spinta sul lavoro con decontribuzione per nuova occupazione e la detassazione per le nuove attività imprenditoriali”. Sempre dal partito fanno sapere come sia necessaria una ripartenza per il turismo “con il piano Vacanza italiana 2021”.

Secondo quanto riferito da Enrico Letta “i giovani devono essere al centro della ricostruzione del paese dopo la grave crisi economica”. Matteo Salvini ha risposto alle accuse del segretario dem in tal modo: “Mi spiace che Letta viva male: questi continui attacchi contro di me, ormai Letta lo fa ogni giorno. Secondo me sono espressione di difficoltà. Io sono soddisfatto di questo governo: stiamo seminando per il bene dell’Italia, cerco di ottenere il più possibile”.