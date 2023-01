Levante: chi è la cantante in gara a Sanremo 2023

Il festival di Sanremo 2023 si arricchirà della presenza di Levante.

La cantante di origini siciliane aveva già calcato il palco dell’Ariston nell’edizione 2020 con il brano Tikibombom, classificandosi dodicesima.

Levante: figlia, compagno, vero nome, canzoni

Claudia Lagona, in arte Levante, è nata a Caltagirone il 23 maggio 1987 dove vive un’infanzia felice fino al tragico evento del 1996. Quell’anno, infatti, il padre muore a causa di un tumore. Cinque anni più tardi, nel 2001, la ragazza si trasferisce insieme alla madre e ai fratelli a Torino.

Qualche anno dopo lascia l’Italia per trasferirsi in Inghilterra a Leeds. Una tappa della sua vita che fu decisiva per la costruzione della sua carriera da cantante. Le sue storie d’amore da ricordare sono almeno tre: il primo matrimonio con Simone Cogo, dj e polistrumentista dei The Bloody Beetrots, il fidanzamento con il cantautore Diodato e la storia con Pietro Palumbo. Dal loro legame, il 13 febbraio del 2022, è nata la piccola Alma Futura.

La carriera musicale

La carriera musicale di Levante spicca il volo nel 2013, grazie al successo del singolo ‘Alfonso‘, il primo album, invece, è dell’anno successivo e si intitola ‘Manuale distruzione‘. In quel periodo, la ragazza apre i concerti di artisti come Max Gazzè per poi ricevere una candidatura agli MTV Europe Music Award di Glasgow come Best Italian Act. Nel 2016 arriva la celebre collaborazione con J-Ax, Fedez e Stash per ‘Assenzio‘.

La sua popolarità è ai massimi livelli con la partecipazione, come giudice, a X-Factor 2018. Gli altri album da lei pubblicati sono ‘Abbi cura di te‘, ‘Nel caos di stanze stupefacenti‘ e ‘Magmamemoria‘.