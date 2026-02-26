Home > Cronaca esteri > L'ex rettore Lawrence Summers si dimette dalla cattedra di Harvard dopo rivel...

L'ex rettore Lawrence Summers si dimette dalla cattedra di Harvard dopo rivelazioni su Epstein

L'economista Lawrence Summers ha deciso di non proseguire nell'insegnamento a Harvard: la scelta è legata alla diffusione di documenti che rivelano rapporti con Jeffrey Epstein

La comunità accademica è stata scossa dall’annuncio che Lawrence Summers, economista di fama e già rettore, lascerà il ruolo di docente a Harvard al termine dell’anno accademico. La scelta arriva dopo la pubblicazione di documenti ufficiali che hanno messo in luce una relazione protratta tra Summers e Jeffrey Epstein. Qui ricostruiamo i fatti emersi finora, le reazioni delle istituzioni e le possibili ricadute sulla carriera dell’economista, aggiornando gli sviluppi man mano che arrivano nuove informazioni.

I fatti noti
I file resi pubblici descrivono incontri e scambi fra Summers ed Epstein, rivelando un rapporto durato nel tempo. Le autorità hanno diffuso alcune corrispondenze e appuntamenti che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Al momento non risultano accuse penali basate unicamente su questi documenti nei confronti di Summers.

Contesto e svolgimento della vicenda
La vicenda è emersa dopo la pubblicazione di documenti collegati alle indagini su Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia. Tra le comunicazioni rese note si trovano messaggi e riferimenti che lasciano intendere contatti continuativi, anche dopo la prima condanna di Epstein per reati con minori. Di fronte a questi elementi, Harvard ha avviato una revisione interna delle nomine e dei documenti coinvolti. Summers è stato sospeso dall’attività didattica e non ha ripreso le lezioni; la procedura amministrativa è tuttora in corso.

Le comunicazioni ufficiali
Un portavoce dell’università ha spiegato che la decisione di Summers — la rinuncia all’insegnamento e l’uscita dalla co-direzione del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government — è avvenuta “in relazione all’esame in corso” dei documenti. Summers resterà formalmente in carica fino alla fine dell’anno accademico, pur senza tornare a tenere corsi. L’ateneo ha sottolineato la necessità di fare chiarezza sui legami emersi e di garantire un’indagine interna accurata.

Le rivelazioni e la reazione pubblica
I materiali pubblicati mostrano scambi di messaggistica e altri elementi che alcuni media hanno interpretato come indizi di una relazione personale e prolungata. Tra i passaggi che hanno suscitato maggiore attenzione figura una bozza del testamento di Epstein in cui Summers sarebbe indicato in un ruolo di responsabilità; Summers ha negato di essere stato informato di quella disposizione. Pur non essendo incriminato, ha ammesso pubblicamente di aver commesso un errore nel proseguire i rapporti con Epstein e si è assunto la responsabilità delle proprie scelte.

Implicazioni morali e istituzionali
La vicenda solleva interrogativi non solo sulla condotta individuale, ma anche su come le istituzioni gestiscono conflitti d’interesse e relazioni problematiche. Per università come Harvard la trasparenza è diventata urgente: i vertici stanno rileggendo nomine e posizioni di leadership alla luce dei nuovi elementi. La decisione di Summers di abbandonare la co-direzione e di sospendere l’attività didattica appare pensata per ridurre i danni alla comunità accademica e agli studenti, ma alimenta comunque il dibattito sul peso reputazionale di certe relazioni.

Conseguenze professionali e riflessioni
A livello personale e professionale, la vicenda rischia di segnare un punto di svolta nella partecipazione di Summers ai principali forum economici. Anche senza procedimenti penali, la pressione dell’opinione pubblica spesso porta a uscite da incarichi di rilievo. Questo episodio mette in luce il sottile equilibrio tra contributo intellettuale e responsabilità etica: la reputazione di un docente non dipende solo dalle sentenze, ma anche dalla percezione pubblica.

Sul piano istituzionale, gli atenei si trovano a bilanciare la tutela dell’autonomia accademica con la necessità di preservare la fiducia degli studenti e del pubblico. Rimane aperta la discussione su come gestire rapporti personali con individui coinvolti in inchieste per reati gravi e su quali misure preventive adottare.

Verso una fase successiva
La decisione di Summers di lasciare l’insegnamento a fine anno rappresenta per ora una pausa significativa nella sua attività. Harvard prosegue la revisione interna e non è detto che la vicenda sia conclusa: ulteriori verifiche potranno chiarire responsabilità e procedure. La pubblicazione dei documenti ha già dimostrato come informazioni ufficiali possano avere ripercussioni concrete su carriere e istituzioni, e la comunità accademica resta in attesa di sviluppi e chiarimenti.