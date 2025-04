Un salvataggio che fa sperare

Oggi, un evento straordinario ha avuto luogo in Veneto: un’aquila reale, trovata ferita lo scorso febbraio, è stata finalmente liberata. Questo rapace, simbolo di forza e libertà, era stato scoperto in un giardino di San Nazario di Valbrenta, incapace di alzarsi in volo dopo un tentativo di predazione.

La sua storia è un esempio di come la dedizione e l’impegno possano fare la differenza nella vita degli animali selvatici.

Il recupero dell’aquila reale

Per due lunghi mesi, l’aquila è stata accudita da Alberto Fagan, esperto di rapaci e gestore del Centro Recupero Rapaci di Fimon, in provincia di Vicenza. Grazie alle cure ricevute, l’animale ha potuto recuperare le forze e tornare in salute. La sua liberazione è stata un momento carico di emozione, non solo per Fagan, ma anche per tutti coloro che hanno seguito la sua storia. Gli agenti della Polizia Provinciale di Vicenza, che avevano inizialmente soccorso l’aquila, hanno assistito alla liberazione, testimoniando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e i centri di recupero.

Un volo verso la libertà

Il momento culminante è arrivato quando l’aquila, dopo aver scrutato l’orizzonte, ha finalmente spiegato le ali e si è lanciata nei cieli del vicentino. Liberata in località Tortima, tra Marostica e Lusiana-Conco, l’aquila ha ripreso il suo posto nel suo habitat naturale. Alberto Fagan ha sottolineato l’importanza di proteggere l’animale nei primi giorni dopo la liberazione, poiché è in una fase vulnerabile. Tuttavia, l’area di Rubbio, ricca di prede, offre un ambiente ideale per la sua sopravvivenza.

Un simbolo di speranza per il futuro

La liberazione di questo rapace non è solo un trionfo personale, ma rappresenta anche un messaggio di speranza per la conservazione della fauna selvatica. La presenza di figure istituzionali, come il presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, durante l’evento, evidenzia l’importanza di sostenere iniziative di recupero e protezione degli animali selvatici. Ogni liberazione è un passo verso un futuro in cui gli animali possano vivere liberi e in salute, contribuendo alla biodiversità del nostro pianeta.