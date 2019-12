Una romantica cerimonia sulla spiaggia alle Maldive: così Nicoletta Romanoff ha detto il suo secondo sì.

Sembrava che Nicoletta Romanoff e il suo neomarito Federico Alverà si fossero recati alle Maldive solo per la loro luna di miele, invece a sorpresa i due si sono risposati sulla spiaggia.

Nicoletta Romanoff: il matrimonio alle Maldive

Con un bouquet di fiori tropicali, abito bianco e coroncina in testa, Nicoletta Romanoff ha sposato per la seconda volta il suo Federico Alverà, con cui è convolata a nozze una prima volta lo scorso 24 novembre. La cerimonia si era tenuta in Toscana, alla presenza di amici intimi e parenti. “Repetita iuvant”, ha scritto l’attrice nella didascalia della foto sul suo romantico matrimonio sulla spiaggia alle Maldive.

Romanoff e Alverà nel 2018 hanno avuto insieme una figlia, Anna. Com’è noto l’attrice ha già altri tre figli: Francesco e Gabriele, avuti giovanissima durante la sua storia col produttore Federico Scardamaglia, e infine Anna, avuta dalla storia d’amore col collega Giorgio Pasotti.

Nicoletta Romanoff ha dichiarato di aver mantenuto buoni rapporti con entrambi i suoi ex.

“Faccio quello che fanno le mamme: abbracciare tutti. È da sempre il talento delle donne, solo che adesso lo esercitiamo tenendo insieme famiglie un po’ più complesse“, ha raccontato. Oggi finalmente l’attrice sembra aver ritrovato la serenità accanto a Federico Alverà, con cui addirittura si è voluta concedere ben 2 matrimoni.