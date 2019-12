Nel locale dei genitori Rossi, Gabriele e Gabriel Garko hanno mangiato un trancio di pizza insieme alle amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

La relazione tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi è sempre stata molto discussa: sarà amicizia? sarà amore? Al momento, Gabriel Garko ha definito Gabriele un “amico speciale”. Talmente speciale che i due ragazzi hanno cenato al ristorante insieme. Il posto non era uno qualunque, bensì quello della famiglia Rossi.

Gabriel Garko a cena nel ristorante Rossi

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati paparazzati insieme mentre erano a cena fuori, intenti a mangiare una pizza al taglio. Non erano soli: al tavolo con loro c’erano le loro amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Eva è l’ex compagna di Gabriel con cui i rapporti sono rimasti ottimi, Imma è sua moglie e attivista per i diritti LGBT.

Il locale in cui i quattro hanno cenato è proprio quello di genitori di Gabriele Rossi, fotografati nell’intento di salutare Gabriel.

Non poteva non essere notata la fede che Garko indossava al dito. A quanto pare, ha deciso di rimetterla: simbolo che probabilmente le cose stanno girando per il verso giusto per il noto attore di fiction.

Qualche settimana fa, Gabriel Garko era stato ospite di “Live – Non è la D’Urso”. Durante l’intervista, l’attore aveva confessato di vivere un periodo di crisi con la persona che amava e di essersi tolto per questo la fede. “No, non ho messo la fede – aveva detto alla D’Urso -. Stavi parlando del mio cambiamento? La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare”.