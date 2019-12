Anna Netrebko, soprano che interpreta il personaggio Tosca nella prima alla Scala di Milano, è incappata in un errore perdonato dal web.

Sabato 7 dicembre è andata in scena la prima al teatro La Scala di Milano: sul palco La Tosca di Puccini. All’evento hanno partecipato moltissimi rappresentanti delle istituzioni: primi fra tutti Sergio Mattarella e Luciana Lamorgese. Impeccabile la precisione e la passione dei cantanti. Gli spettatori più attenti, però, non hanno potuto non notare l’errore del soprano poco dopo il “Vissi d’arte”, uno dei momenti più toccanti della Tosca. Il pubblico del teatro ha lasciato scorrere, mentre dalla televisione era impossibile non accorgersi dello sguardo di Anna Netrebko accortasi del suo errore.





Tosca, l’errore del soprano

Anna Netrebko, soprano che interpreta il personaggio della Tosca nella prima alla Scala di Milano, è incappata in un errore perdonato dal web. Ci troviamo nel secondo atto dell’opera, Tosca si trova nel palazzo di Scarpia e per salvare l’amante dal patibolo deve concedersi al capo delle guardie papali.

“Chi m’assicura?” chiede a Scarpia. Il barone, quindi, chiede un’esecuzione simulata: Cavaradossi (l’amante di Tosca) verrà fucilato per finta. A questo punto della scena Tosca dovrebbe dire: “Voglio avvertirlo io stessa”. Tuttavia, Anna ripete la precedente battuta “Chi m’assicura?”. Nonostante dal teatro in pochissimi si siano accorti dell’errore, lo sguardo del soprano e del baritono Luca Salsi fanno percepire un attimo di tensione. Anche lui tentenna sulla battuta, ma poi si riprende.

Si tratta di 15 secondi immortalati nei televisori degli italiani. Ma il web ha perdonato questi errori. Su Twitter si leggono infatti commenti di approvazione della Prima: “Che eleganza a uscire d’impaccio con uno sguardo”, “Comunque bravissima”, “Grandi professionisti”.