L'apparizione di Lourdes Maria Ciccone, figlia di Madonna, a una sfilata di moda a Miami ha scatenato polemiche e gossip: ecco cosa è successo

La modella Lourdes Maria Ciccone, figlia della stratosferica Madonna, ha lasciato di stucco molti spettatori presenti all’ultima sfilata del noto marchio spagnolo Desigual. Partecipe come interprete attiva della performance artistica della casa di moda, la nota figlia d’arte si è persino denudata, dando vita a scena orgiastica a dir poco selvaggia. Lourdes ha inoltre baciato sulle labbra un’altra donna, destando così molto scalpore nelle testate giornalistiche di tutto il mondo.

MIAMI LOVES DIFFERENT NIGHT by DESIGUAL. A Performance directed by CARLOTA GUERRERO. Starring Lourdes Leon. (III) pic.twitter.com/VFuCNTjhOD — Romeo (@BeMyRomeo) December 7, 2019

Lourdes Ciccone ha dunque recitato nella performance Love Different 2020 presso la Temple House di Miami Beach insieme ad altri trenta modelli. La 23enne indossava nello specifico un abito rosso con una scollatura assai profonda, che rivelava appieno la sua innata sensualità.

Svelando inoltre delle improbabile ascelle non depilate, la figlia di Veronica Ciccone si è quindi esibita in una danza contemporanea assai provocatoria, prima di chiudere la performance con il suddetto bacio alla ballerina. Le due si sono poi spogliate, accarezzandosi reciprocamente sul palco, mentre a loro si sono aggiunti gli altri 28 artisti, rievocando così una sorta di orgia di fronte al pubblico attonito.

Lourdes Maria Ciccone: polemiche

La regina del pop, oggi 61 anni, aveva fatto tempo fa delle precise dichiarazioni in merito alla figlia. Secondo Madonna, infatti, Lourdes è molto talentuosa, nonché convinta del suo percorso artistico. Ricordiamo che la star è anche mamma di Rocco, 19 anni, avuto dal regista Guy Ritchie. Inoltri ha adottato altri quattro figli: Mercy James, David Banda e le gemelline Stella ed Esther. A far parlare di sé è però sempre stata sopratutto Lourdes, che già lo scorso settembre aveva debuttato sulle passerelle di New York lanciando un messaggio di libertà. Presentandosi con i capelli bicolore, il décolleté in bella vista e le gambe non depilate, la giovane aveva fatto parecchio scalpore anche in quel frangente. Durante l’estate, invece, i riflettori della famiglia Ciccone si erano orientati su David Banda, calciatore alle prime armi selezionato delle giovanili del Benfica.

Madonna ha deciso di assecondare il sogno del figlio trasferendosi lei stessa in Portogallo.