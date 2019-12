Robbie Williams sarà il super ospite della puntata finale di X Factor: alla proclamazione del vincitore ci sarà anche Ultimo

X Factor 13 è giunto alla sua tappa finale. L’ultima puntata del talent show prevista per giovedì 12 dicembre 2019 si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago. La trasmissione sarà inoltre visibile sia in diretta su Sky Uno che su TV8. Quattro sono i concorrenti in gara che si giocano la vittoria. Si tratta nel dettaglio di Sofia, dei Sierra, dei Booda e di Davide. Senza cantanti è invece rimasta Mara Maionchi, il giudice con la più grande esperienza nonché vincitrice lo scorso anno con Anastasio.

La finale sarà dunque composta da tre manche. La prima vedrà i cantanti duettare con Robbie Williams, ospite speciale della puntata. Nella seconda i tre concorrenti rimasti si esibiranno in un medley dei brani che più li rappresentano.

Nell’ultima, infine, i restanti in gioco canteranno il loro inedito.

X Factor: gli ospiti della finale

Tra gli ospiti che si avvicenderanno sul palco di Assago ci sarà anche Ultimo. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo, il giovane artista romano ha fatto incetta di una serie di successi. Nel 2020 avrà di fatto luogo il suo tour nei maggiori stadi italiani, da San Siro al San Paolo di Napoli all’Olimpico di Torino. L’ultima data prevista è il 19 luglio al Circo Massimo di Roma, già quasi sold out.





Intanto alla finale di X Factor il più atteso resta senza dubbio il carismatico Robbie Williams. Il cantante britannico nel 2006 entrò persino nel Guinness World Record per aver venduto in un solo giorno ben un milione e seicentomila biglietti del suo tour mondiale.

L’ex Take That presenterà nell’occasione il suo nuovo album dal titolo The Christmas Present. Nel corso della diretta vedremo sul palco anche Lous and the Yakuza, interprete del brano Dilemme, al vertice delle classifiche del nostro paese.