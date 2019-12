Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani si è resa protagonista di un simpatico siparietto

Siparietto esilarante nel corso dell’ultima punta di Pomeriggio Cinque, con Francesca Cipriani che ha sbalordito la padrona di casa, Barbara D’Urso, con un appello davvero inaspettato.

L’appello di Francesca Cipriani

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque per parlar della sua amica Elena Morali, Francesca Cipriani si è resa protagonista di un simpatico siparietto. Prima di iniziare a parlare della vita sentimentale dall’amica, infatti, l’ex naufraga ha ben pensato di lanciare al pubblico a casa un appello del tutto inaspettato. “Fatemi vincere la coppa così la uso come portaombrelli per far invidia ai miei vicini! E io farò uno streap – tease in Piazza Duomo, quindi votatemi!“, ha infatti dichiarato Francesca Cipriani. Barbara d’Urso, visibilmente divertita e allo stesso tempo stupita per tale affermazione, è quindi intervenuta dicendo: “No, non ho capito.

Scusatemi, non è colpa mia, lei è proprio così”.

Per chi non lo sapesse, domenica 15 dicembre a Domenica Live verrà consegnata la super coppa del torneo Domenica Alive. Quest’ultima è una gara danzante a cui hanno preso parte alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come, per esempio, Giovani Ciacci, Rosa Perrotta e compagno, Annalisa Minetti e Carmen Di Pietro. Tra questi vi è anche Francesca Cipriani, che ha ballato sulle note della canzone Like a virgin di Madonna.

Da qui la decisione della Cipriani di fare questo appello del tutto particolare. Barbara D’Urso, palesemente divertita, ha quindi affermato: “Scusami, ma il tuo appello è sleale! Allora faccio io l’appello per gli altri, fateli vincere”. Biagio D’Anelli, anche lui in gara, ha quindi ringraziato la conduttrice, mentre la Cipriani scherzosamente protestava.