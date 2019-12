Fedez e Leone in video, il dettaglio stupisce i fan: “Fa impressione”

Fedez e il figlio Leone sono i protagonisti di un video pubblicato dal rapper sui social, ma un dettaglio bizzarro cattura l'attenzione dei fan.

La famiglia più seguita d’Italia (quella composta da Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo Leone) continua a far parlare di se, questa volta per un video natalizio in cui il baby Ferragnez mostra di non apprezzare troppo le attenzioni del papà. Nel filmato pubblicato sui propri account social da Fedez nella giornata del 14 dicembre infatti, Leone tenta invano di allontanare il genitore mentre questi ostinatamente gli si avvicina nel tentativo di baciarlo. Un simpatico siparietto familiare, che tuttavia ha attirato l’attenzione di decine di fan per un particolare a detta di molti impressionante.

Video di Fedez e Leone: il dettaglio impressionante

Visualizza questo post su Instagram A Natale si può amare di più 🎵🎶 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 14 Dic 2019 alle ore 2:19 PST



Durante il breve video Fedez ha deciso inoltre di mettere come sottofondo la celebre canzone “A Natale puoi”, jingle pubblicitario di una nota marca di panettoni, che però mal si addice alle immagini di un piccolo Leone intento a scacciare in malo modo il genitore.

Non proprio un’idilliaca immagine di convivialità natalizia.





Ciò che però numerosi utenti fanno notare è un altro dettaglio, e cioè l’estrema somiglianza tra i biondissimi capelli del pargolo e le frange del cuscino posto di fianco a lui sul divano del salotto. Un paragone che ha subito messo in allerta i fan della famiglia, che sotto il post si sperticano in commenti come: “Il cuscino/divano peloso dietro alla testa di Fedez si confonde con i suoi capelli“, ma anche: “Fa impressione”. Fortunatamente la calma in famiglia viene riportata da Chiara Ferragni, che si inserisce tra i messaggi sentenziando ironicamente: “Vuole solo la mamma”.