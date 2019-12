Maria De Filippi ha un fratello maggiore con cui in passato non avrebbe avuto un buon rapporto: ecco chi è Giuseppe De Filippi.

Nonostante Maria De Filippi sia sempre stata piuttosto riservata per quanto riguarda la sua vita privata sono molti gli aneddoti che la conduttrice ha raccontato riguardanti suo fratello Giuseppe.

Giuseppe De Filippi: il fratello di Maria

Non sono molte le informazioni riguardanti Giuseppe De Filippi, fratello maggiore di Maria De Filippi. Quello che si sa sull’uomo lo ha rivelato la stessa conduttrice, non nascondendo di aver avuto con lui un rapporto piuttosto turbolento in passato. “Mio fratello? Ha sette anni più di me, mirava a schiavizzarmi e faceva la spia. Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha uccisa di insulti. Appena se ne è andato di casa però, ho iniziato a cercarlo e ora lavoriamo assieme”, ha detto la conduttrice a proposito di Giuseppe.





Anche se suo fratello maggiore è sempre stato schivo e riservato (e non si è mai mostrato davanti alle telecamere) non sono poche le volte in cui i due sono stati sorpresi insieme durante le vacanze in barca o nelle ville della conduttrice. I due in gioventù non si sarebbero praticamente frequentati, ma poi la conduttrice una volta cresciuta avrebbe fatto di tutto per riallacciare i suoi rapporti col fratello, e così è stato. Giuseppe, così come la conduttrice, è nato a Milano, ma poi ha trascorso l’adolescenza a Mornico Losana insieme alla sorella e ai suoi genitori. La conduttrice ha anche rivelato che più volte suo fratello l’avrebbe minacciata quando lei, da bambina, tentava di introdursi in camera sua senza il suo permesso.