Maria De Filippi ha un profilo segreto su Instagram? Secondo Signorini sì, ma la conduttrice avrebbe scelto un nickname top secret con cui scegliere personalmente i propri followers.

Maria De Filippi su Instagram

Benché “l’allergia” di Maria De Filippi ai social sia nota a tutti, Alfonso Signorini ha lanciato una notizia bomba sulla Regina della Tv: secondo lui infatti, Maria De Filippi ha un proprio profilo Instagram, ma si celerebbe dietro a un nickname segreto.

“Instagram è popolato anche dai cosiddetti insospettabili. Dal Presidente del Consiglio a Matteo Renzi che hanno sia profili ufficiali ma anche profili falsi con cui controllano tutto quanto. Sapere questi nomi ti fa un fico pazzesco… Ad esempio Maria De Filippi, che è una antisocial, ha un nickname dietro al quale…”, ha detto Signorini, ma ovviamente ha tenuto per sé il nickname top secret di Queen Mary.





In passato alcuni messaggi della conduttrice avevano fatto la loro comparsa sui social, ma erano sempre stati inviati da alcune delle pagine ufficiali dei suoi programmi.

Ad esempio, quando Emma Marrone aveva annunciato la sua malattia, la conduttrice le aveva dedicato parole piene di affetto proprio dalla pagina di Amici. Come lei anche suo marito Maurizio Costanzo ha detto un no categorico ai social: “Non mi avranno mai, piuttosto preferisco annoiarmi. Riconosco che sono stati una grande invenzione, ma ho passato una vita intera sotto i riflettori e tengo al mio privato”, riferì il celebre conduttore. Che anche lui abbia come sua moglie un profilo segreto?