Jonathan Kashanian ha fatto una rivelazione sui posti più strani in cui Gabriel Garko "lo avrebbe fatto".

A Detto Fatto Jonathan Kashanian, ex naufrago dell’Isola dei famosi, si è lasciato andare ad una rivelazione piccante su Gabriel Garko e sui posti più strani in cui l’attore avrebbe fatto sesso.

Jonathan Kashanian e la rivelazione su Gabriel Garko

Garko è da sempre molto riservato per quanto riguarda la propria vita privata, ma a mettere in piazza i suoi affari privati ci ha pensato Jonathan Kashanian stavolta. L’ex naufrago ha rivelato con sorpresa di tutti che l’attore avrebbe avuto un rapporto intimo sulla pista di sci: “Il signorino Garko ha fatto fichi fichi in pista di giorno, sfidando le leggi fisiche. Voi sapete che il caldo dilata e il freddo restringe. Ditemi voi quindi come si fa a praticare con un pistacchio”, ha rivelato a Detto Fatto.





Gabriel Garko, più volte finito al centro del gossip per una sua presunta liaison con l’amico Gabriele Rossi, ha dichiarato di non voler dire la verità sul suo orientamento e ha smentito qualsiasi legame sentimentale col collega.

Nonostante ciò, via social, i due continuano ad essere inseparabili, e molti sono i sospetti dei fan circa una loro relazione. In passato Garko è stato legato a Eva Grimaldi, Manuela Arcuri e Serena Autieri, ma tutte le sue liaison sono naufragate in un nulla di fatto. Nel 2018 l’attore ha iniziato a sfoggiare una fedina al dito, fatto che ha alimentato le voci circa un suo possibile matrimonio segreto. L’attore inizialmente aveva dato adito all’indiscrezione, ma non è mai arrivata nessuna conferma in merito alle presunte nozze.