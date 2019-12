Brutta notizia per Irama e Riki Marcuzzo: i due ex concorrenti di Amici non parteciperanno a Sanremo 2020 per scelta di Amadeus

Sanremo 2020 si fa sempre più vicino. Così, sul finire dell’anno, si fanno anche più forti le indiscrezioni relative alla kermesse canora più nota e chiacchierata del Paese. L’ultima novità riguarda per l’appunto due volti molto amati del pubblico italiano, soprattuto da quello più giovane. Stiamo parlando niente meno che di Riccardo Marcuzzo, alias Riki, e di Irama Plume. Entrambi ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi, quest’ultimo è balzato agli onori della cronaca rosa anche per via della sua breve liaison con Giulia De Lellis.

Orbene, pare dunque che i due giovanotti non calcheranno più l’ambito palco dell’Ariston, come invece era stato inizialmente dichiarato. Amadeus avrebbe infatti palesato altri progetti che riguarderebbero altri artisti, come riportato in queste ore da diversi magazine di gossip e attualità.





Irama e Riki fuori da Sanremo

Irama, nello specifico, doveva essere la pop star giovane del Festival di Sanremo di Amadeus.

Alla fine, come detto, la sua partecipazione è però saltata. Mentre il diretto interessato se ne chiede il motivo, stessa sorte è toccata anche a Riki Marcuzzo. A questo punto, pertanto, pare proprio che il conduttore punterà tutto sui Big che hanno reso celebre lo show in questi ultimi anni. Tra i Vip che faranno parte della squadra in gara ci sarà ad esempio Marco Masini, con un brano che si preannuncia già molto incisivo.