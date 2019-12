In tanti si sono uniti al dolore di Antonella Clerici per la sua grave perdita: il messaggio di cordoglio è sui social.

Antonella Clerici ha condiviso con i fan il suo cordoglio per un suo amico scomparso: in tanti tra i fan le hanno espresso la loro solidarietà e il loro dispiacere.

Antonella Clerici: il lutto

Con un messaggio colmo di tristezza Antonella Clerici ha detto addio a un proprio compagno del liceo, Giuliano, scomparso prematuramente a soli 57 anni. La conduttrice ha condiviso uno scatto che la ritrae in compagnia della sua classe del liceo e ha scritto: “Eravamo giovani e spensierati. Gli anni del liceo, degli spettacoli di fine anno, del tutto e’ possibile.Oggi, uno di noi, il più sorridente, ironico ci ha lasciati. Il tempo corre veloce…. ciao Giuliano!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 16 Dic 2019 alle ore 2:47 PST



Al suo messaggio di cordoglio si sono uniti i fan e gli amici, con messaggi di sincera solidarietà nei confronti dell’amatissima conduttrice.

Antonella Clerici ha frequentato negli anni ’70 il Liceo Classico “Galileo Galilei” di Legnano e quelli nella foto sono i compagni di classe con cui, ancora oggi a distanza di anni, ha mantenuto i contatti.





Per la conduttrice si tratta di un periodo difficile, aggravato anche dal suo dispiacere per la sua assenza dai programmi tv che come lei stessa ha più volte affermato sarebbe avvenuta “contro la sua volontà”. “Mi manca un po’ la televisione ma mi manca perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione”, aveva dichiarato. La conduttrice ha affermato di voler sfruttare questo tempo lontano dal lavoro per pensare soprattutto ai due amori della sua vita: sua figlia Maelle e il fidanzato Vittorio Garrone, con cui vive in una splendida casa immersa nelle campagne del Piemonte.