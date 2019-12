Karina Cascella e Gianni Sperti in quali rapporti si trovano oggi? L'ex opinionista di Uomini e Donne racconta come stanno le cose

In che tipo di rapporti sono oggi Karina Cascella e Gianni Sperti? Come molti ricorderanno, entrambi sono legati dal fatto di essere dei protagonisti di Uomini e Donne. L’ex danzatore nonché ex marito di Paola Barale ne è a oggi opinionista. L’influencer invece ha partecipato al noto dating show mariano in passato, sia come corteggiatrice che come focosa opinionista. Proprio nel corso degli anni, i due colleghi hanno stretto una bella amicizia, che si è protratta e arricchita nel tempo.

Karina Cascella svela la verità

Tuttavia di recente qualche fan più attento ha notato che Karina e Gianni non si sono più scambiati messaggi sui social. Pertanto in molti si stanno ora domandando se tra i due sia successo qualcosa che ne abbia potuto incrinare il rapporto.

Come stanno dunque le cose? La stessa Karina ha voluto fare chiarezza sulla faccenda direttamente dal suo profilo Instagram. Qui la 39enne campana ha dunque spiegato che non solo tra lei e Gianni c’è ancora una profonda amicizia, ma che anzi lo considera una delle persone più importanti della sua vita.





“Gianni Sperti è una delle persone più importanti della mia vita. Non ci vediamo spesso, ma ogni volta che ci riabbracciamo è come se non ci fossimo mai divisi”. Così ha dunque scritto Karina Cascella rispondendo a un fan su Instagram. La donna ha così troncato sul nascere ogni possibile rumors relativo a un presunto litigio con l’ex ballerino. Le parole della Cascella sono state anche viste dal diretti interessato che le ha condivise tra le sue IG Stories postando anche un cuore rosso e la didascalia: “Mi manchi!”