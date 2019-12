Il pandoro di mozzarella di bufala: l’idea geniale di un ristorante

Il pandoro di bufala ed esiste, ma è una prelibatezza esclusiva per i clienti di un ristorante di Ercolano e ha già fatto il pieno di like sui social.

Il pandoro di mozzarella non è una bufala, ma è di bufala: l’idea geniale di un ristorante di Ercolano ha presto fatto il giro dei social, dove in tanti hanno chiesto dove poter acquistare il goloso piatto.

Il pandoro di mozzarella di bufala

Per gli amanti del pandoro e della mozzarella di Bufala, il ristorante di Ercolano Casa Maryà ha dato vita a una “nuova qualità” di pandoro: si tratta di uno interamente fatto di mozzarella di bufala, o piuttosto una mozzarella dalla forma di pandoro. Il gustoso piatto è stato mostrato sui social diventando ben presto virale: in tanti hanno chiesto se fosse vero o se fosse stato realizzato con i programmi di fotoritocco, e per finire si sono accavallate centinaia e centinaia di richieste di prenotazione che, purtroppo, non potranno essere accontentate (per il ristorante è infatti impossibile vendere tali quantità di mozzarella di bufala).

Per gustare il prelibato pandoro di mozzarella (che quanto a consensi ha superato quasi quello fatto interamente di pizza) è necessario recarsi al ristorante Casa Maryà, hanno spiegato i gestori.

Si tratterebbe infatti di una specialità esclusiva realizzata unicamente per gli ospiti. Sui social intanto sono in molti ad aver lodato l’idea che secondo qualcuno sarebbe a dir poco geniale: “Altro che pandoro di Verona, su questo ci farei un pensierino”, ha scritto qualcuno scherzosamente sotto allo scatto del ristorante, che ha fatto ben presto il pieno di like.