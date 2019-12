Sara Tommasi, dai reality alla panetteria: la nuova vita

Sara Tommasi ha aperto una panetteria in quel di Terni, ma sognerebbe ancora una carriera nel mondo TV e in particolare nei reality show.

Dopo i disturbi psicologici, gli scandali e i film osé, Sara Tommasi è tornata nella sua Terni dove ha aperto una panetteria. L’ex volto televisivo ha confessato però di sognare ancora la TV, e si è detta pronta ad entrare in un reality show.

Sara Tommasi: la panetteria

La Sara Tommasi di oggi è completamente diversa da quella ricordata dal pubblico televisivo: dopo gli scandali che l’hanno vista protagonista l’ex showgirl è tornata a Terni, dove ad attenderla a braccia aperte è sempre rimasta la sua famiglia. Con l’aiuto dei familiari ha intrapreso un percorso di cure per far fronte al disturbo bipolare, e ha aperto una panetteria che ha chiamato “Le forme del grano”. Nel suo cuore ci sarebbe sempre però la TV, e ha rivelato anche che in realtà il suo sogno più grande sarebbe quello di entrare a far parte di un reality show:





“Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno; spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare!”, ha confessato Sara Tommasi, aggiungendo di sognare il suo ingresso al Grande Fratello Vip o anche quello – per la seconda volta – all’Isola dei Famosi.

Nel 2006 partecipò all’Isola dei Famosi classificandosi quarta, e ha dichiarato che stavolta vorrebbe vincere, ma per se stessa. Insomma, tutto procederebbe per il meglio nella vita dell’ex volto tv che con una dieta sana, tanto sport e un aiuto psicologico, sarebbe riuscita a ritrovare se stessa.