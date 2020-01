Anna Munafò si è sposata: con una foto e la didascalia “buon principio a noi”, l’ex tronista di Uomini e Donne rivela ai suoi fan la grande notizia

Anna Munafò si è sposata con il fidanzato Peppe Saporita. Nessuna anticipazione sui social, non ne erano a conoscenza neppure i paparazzi più curiosi e i fan più sfegatati. L’ex tronista di Uomini e Donne, al tempo corteggiata da Marco Fantini ed Emanuele Trimarchi (che aveva scelto), ha fatto il grande passo in assoluto riserbo. Lo ha svelato sui suoi social solo con una foto e una didascalia: “Buon principio a noi”.

Anna Munafò sposata con Peppe Saporita

Il 2020 inizia alla grande per l’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo la fine della love story con il personal trainer Matteo Milioti, che avrebbe dovuto sposare a maggio del 2019, Anna ritrova il sorriso. Il merito è del compagno Peppe Saporita. I due sono ora marito e moglie: la cerimonia si è tenuta a Milazzo il 31 dicembre.

Dopo la parentesi televisiva, la Munafò era tornata alla sua consueta routine. Al suo fianco, dopo il corteggiatore, c’era Matteo Miloti, ma a settembre 2018 aveva confermato le voci della loro rottura. “Pensavo di aver trovato la persona giusta, quella che avrebbe coronato il mio sogno. Quella che avrebbe condiviso con me il giorno più importante della mia vita. Desidero fin da bambina di indossare l’abito bianco. E invece puff…tutto è finito come una bolla di sapone. E ora dico “meglio prima che dopo”.

Per quanto riguarda i sentimenti, io ero innamoratissima di lui, al punto che, dopo un anno di convivenza, mi sono seduta con un calendario alla mano e ho scelto una data per me molto importante, con un grande valore emotivo. Pensavo fosse amore e invece era un calesse. Sono passati due mesi e mezzo, è stata un’estate difficile, è finita una storia importante. Non ti nascondo che ho passato giornate chiusa in casa con il telefonino tra le mani a leggere e rileggere messaggi, a guardare le nostre foto, ma poi c’è il tempo che è il migliore dei medicinali, come alla fine di ogni tunnel arriva sempre la luce”, aveva fatto sapere.

Aveva detto di essere single e “pronta per vivere, conoscere persone, uscire, anche se non ho poi tutto questo tempo libero”.

Con Peppe Saporita il suo sogno può dirsi pienamente realizzato.