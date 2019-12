Juan Luis Ciano, protagonista di Uomini e Donne, si prepara all'incontro con Gemma Galgani e dichiara: “Sono un uomo per bene in un’arena di leoni”

La love story tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani, protagonisti assoluti di Uomini e Donne, non dà segni di cedimento. Sui social il cavaliere si di ed pronto a combattere per conquistare il cuore della sua dama. In un video, infatti, ha dichiarato: “Mi sto preparando per l’evento, mi sento quasi un gladiatore. Devo scendere nell’arena, nell’arena dei leoni. Però io combatterò”. Non fa il nome di Gemma, ma i fan della coppia non hanno dubbi. Da solo, passeggiando sulla spiaggia, con il mare sullo sfondo, Juan Luis dichiara di fronte a centinaia di follower: “Combatterò perché sono una persona perbene e so quello che voglio dalla vita, almeno per quanto riguarda i sentimenti”. Così Ciano si difende dalle critiche ricevute e si mostra più determinato che mai.

Uomini e Donne, le parole di Juan Luis

Nell’ultima registrazione del Trono Over, quella del 27 dicembre 2019, il venezuelano è stato costretto ad abbandonare lo studio di Canale 5.

L’uomo ha cercato di scusarsi e farsi perdonare da Gemma, la quale ha confidato di essersi sentita sfruttata per la sua visibilità. La Galgani non accetta di essere usata e per questo motivo ha comunicato alla padrona di casa di non voler più approfondire la conoscenza di Juan Luis. Tina Cipollari e Gianni Sperti l’avevano previsto: per loro Juan Luis si è messo in gioco a Uomini e Donne solo per popolarità.

Dopo il “no” di Gemma, Maria De Filippi è stata costretta a chiedere alle altre corteggiatrici se qualcuna aveva interesse verso Juan Luis. Nessuna si è fatta avanti: così Maria ha chiesto al bel venezuelano di lasciare il salotto.





Alcuni fan pensavo che Gemma avesse finalmente trovato un uomo perfetto per lei, eppure qualcosa pare sia andato storto.

Lui si difende dalle critiche e nel video pubblicato sul suo profilo Instagram dichiara: “Sono un uomo perbene in un’arena di leoni”.