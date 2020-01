Giulia De Lellis derubata: “Mi hanno lasciata in mutande”

Giulia De Lellis ha spiegato i motivi che l'hanno allontanata dai social: l'influencer, poche settimane dopo Taylor Mega, è stata derubata.

Dopo aver fatto irruzione a casa della bellissima Taylor Mega, i ladri hanno puntato contro Giulia De Lellis, che è stata derubata poche settimane dopo. Infatti, in alcune Instagram stories dell’influencer è spiegata la dinamica dei furti subiti a pochi giorni da Capodanno. Molti avevano notato l’assenza di Giulia dai social e finalmente hanno avuto la loro spiegazione: “Mi scuso per l’assenza che non è passata inosservata – ha spiegato la De Lellis ai followers – ma, per concludere quest’anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta. A questo giro me l’hanno fatta veramente grossa”. Giulia è riuscita infine a trovare il lato positivo in tutto questo: “Oddio, sì sono positiva però sempre il c**o mi rode visto che dovrò ricominciare ad acquistare tutto”.





Giulia De Lellis derubata

Giulia De Lellis ha spiegato i motivi che l’hanno allontanata dai social negli ultimi giorni: l’influencer, poche settimane dopo Taylor Mega, è stata derubata.

In alcune Instagram stories, inoltre, Giulia ha raccontato che sarà costretta a ricorrere alle vie legali. “Sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi – ha spiegato l’influencer che conta oltre 4,4 milioni di follower -. Eviterò di condividere con voi dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all’altra. Dobbiamo ridurre questa cosa di dire dove siamo e cosa facciamo, altrimenti a questi pezzi di m***a gliela serviamo su un piatto d’argento. Questi social alimentano le folli idee di gente veramente malata“.

Nonostante quanto accaduto, però, la De Lellis ha ringraziato chi l’ha aiutata in questi giorni. “Il giorno prima di Capodanno sono rimasta in mutande, nel vero senso della parola, con un solo paio di mutande.

Non posso far altro che ringraziare i ragazzi de La Rinascente di Roma, la mia amica Alessandra che mi ha portato la tuta, mia zia che mi ha portato la piastra. tutti mi hanno aiutata a recuperare le mie cose, sono stati tutti super fantastici nonostante la mia depressione. Sono riuscita a far Capodanno vestita e truccata decentemente”.