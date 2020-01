Elodie ha comunicato l'uscita del suo nuovo album: “This is Elodie” sarà disponibile dal 30 gennaio 2020, 5 giorni prima di Sanremo

La bellissima Elodie Di Patrizi ha reso nota l’uscita del suo nuovo album. This is Elodie, questo il titolo del disco, uscirà di fatto il 31 gennaio 2020, ma senza Andromeda, il brano che l’artista presenterà a Sanremo. Come mai, dunque, l’ex protagonista di Amici ha deciso di anticiparlo con tale mossa totalmente inaspettata?

Nell’era dello streaming, cantanti e musicisti sono sempre alla ricerca di soluzioni che possano aiutare la diffusione della loro musica. Con tale mossa, pertanto, la splendida cantante italo-creola potrà arrivare al Festival di Sanremo con un album già in classifica, sfruttando dunque la visibilità della nota kermesse ligure. Inoltre sarebbe fuori dall’ingordo delle uscite post sanremesi dei suoi colleghi, aggiudicandosi un vantaggio per nulla malvagio.

This is Elodie uscirà all’inizio solo sulle piattaforme streaming. Il formato fisico del disco sarà poi disponibile dal 7 febbraio, dove sarà inclusa anche Andromeda, dopo averla presentata all’Ariston.

“This is Elodie”: il nuovo disco

“Sentivo il bisogno di provare altre strade. Ho impiegato due anni esatti per capire la mia direzione. Ho lavorato a 360 gradi su tutto, sulla mia voce, i pezzi, i testi, il suono, la mia immagine, i video. Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento”. Così ha dichiarato Elodie raccontando il suo nuovo album, che la vede misurarsi con commistioni tra pop, reggae, urban e soul.





Elodie si è inoltre detta “fortemente orgogliosa e felice” per questo suo nuovo lavoro. “Spero che possa piacere alle persone. È per questo che ho scelto il titolo This is Elodie, perché oggi mi ripresento al pubblico così.

Oggi sono questa ed è come se fosse il mio primo disco”.