Nella sua ultima foto su Instagram, Elodie si è lasciata immortalare con un capo di lingerie rosso davvero seducente: la rezione dei fan

Nessuno può mettere in dubbio che Elodie di Patrizi sia veramente bellissima, nonostante lei non se ne faccia per nulla un vanto. Poche ore fa, la super sensuale interprete della hot estiva Margarita ha deciso di condividere uno scatto molto particolare, che ne ha messo ancor più in luce l’estrema avvenenza. Non è certo la prima volta che l’ex protagonista di Amici si lascia immortalare in foto mozzafiato. Tuttavia in quest’ultima immagine pare essersi letteralmente superata.

Se fino a oggi abbiamo avuto la possibilità di apprezzare la bellezza di Elodie solo con abiti alla moda, ora invece possiamo ammirarla con un vero e proprio capo di lingerie. La cantante italo-creola ha infatti sfoggiato un badydoll di colore rosso, che ha subito catturato l’immediata attenzione dei suoi followers.

Elodie infiamma Instagram

In occasione delle imminenti festività natalizie, Elodie si è dunque mostrata sui social con indosso un fantastico capo di lingerie rosso.

Immediati sono stati i commenti dei fan, che oltre a notarne l’incredibile bellezza, hanno però fatto caso anche a un altro particolare.





Come si può chiaramente vedere dalla foto postata dall’artista, la posizione assunta dall’ex cantante di Amici è davvero ammaliante. Seduta sul divano con le gambe accavallate, Elodie si scopre proprio per via della lingerie troppo corta. Data la posizione assunta, le sue belle e lunghissime gambe non sono affatto passate inosservate, scatenando il giubilo dei suoi tanti estimatori sul web.