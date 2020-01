Ilary Blasi è da bollino rosso: la showgirl si è mostrata ai fan mentre faceva una seducente verticale su una spiaggia delle Maldive.

Dopo le festività natalizie Ilary Blasi si è concessa alcuni giorni di relax in compagnia del marito e dei figli alle Maldive. In uno dei suoi video sui social la showgirl si è mostrata mentre faceva la verticale sulla spiaggia, peccato però che il costume mostrasse un po’ troppo…

Ilary Blasi in costume

Con le foto delle sue vacanze alle Maldive Ilary Blasi ha alzato la temperatura di Instagram: in tanti non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei per il suo fisico statuario e i suoi scatti bollenti. La showgirl tra le altre cose ha postato un video in cui, sul bagnasciuga, si concede una verticale con tanto di spaccata indossando un bikini mozzafiato. Ai fan il video ha fatto girare la testa!

Si tratta di un periodo meraviglioso per la showgirl che di recente ha ricevuto una romantica dedica da suo marito, Francesco Totti, il quale le ha chiesto pubblicamente di avere insieme un quarto figlio.

Ilary si era detta abbastanza soddisfatta così, e del resto lei e il campione hanno già avuto tre bambini insieme. La showgirl accontenterà suo marito realizzando con lui il sogno di avere un quarto bambino insieme? Per il momento la coppia si gode la famiglia e, negli scampoli di tempo libero, qualche viaggio fuori porta: dopo Ibiza durante l’estate questa volta hanno scelto le Maldive, e chissà quali saranno le prossime vacanze in compagnia dei piccoli Cristian, Chanel e Isabel Totti.