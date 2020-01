Buck Henry è stato stroncato a 89 anni da un arresto cardiaco. In tanti su Twitter hanno espresso il loro cordoglio.

Il mondo del cinema piange Buck Henry: sceneggiatore geniale de Il Laureato, è scomparso a 89 anni a causa di un arresto cardiaco. In tanti lo hanno ricordato sui social esprimendo il loro cordoglio.

Buck Henry è morto

Leggendario sceneggiatore cinematografico, Buck Henry è scomparso all’età di 89 anni. Aveva sceneggiato Il Laureato, film che ha lanciato il successo di Dustin Hoffman, ed era stato attore in diversi film di successo. Tra le sue sceneggiature più famose si ricordano: Comma 22, Candy e il suo pazzo mondo con un celeberrimo Marlon Brando, Il gufo e la gattina, Ma papà ti manda sola?, Da morire di Gus Van Sant (che ha lanciato Nicole Kidman e Joaquin Phoenix).

Nel corso della sua carriera – oltre ad aver scritto una fetta di storia del cinema grazie alla sue esilaranti sceneggiature – Henry è ricordato anche per piccoli ruoli in alcuni film di successo. Inoltre è sua anche la sceneggiatura della serie tv Get Smart– Un detective tutto da ridere. Candidato due volte agli Oscar per le sue sceneggiature, Henry è stato ricordato da molti dei suoi collaboratori come uno sceneggiatore geniale. Judd Apatow ha detto di lui “divertente e geniale, ci ha fatto ridere più volte di quanto non sappiamo”. Tra le altre cose Henry aveva condotto le prime cinque stagioni del Saturday Night Live, show di grande successo negli Stati Uniti.