Leonardio DiCaprio ha salvato un uomo disperso in mare: i dettagli

Leonardo DiCaprio ha salvato un marinaio disperso nella baia di St Barts: l'attore si trovava lì con la fidanzata, la giovane modella Camilla Morrone.

Leonardo DiCaprio cuore d’oro: l’attore ha salvato con il suo yacht un marinaio che era rimasto disperso in mare per oltre 10 ore al largo dell’isola di St Barts. Probabilmente se l’imbarcazione di DiCaprio non l’avesse visto sarebbe morto.

Un marinaio sarebbe stato tratto in salvo da Leonardo DiCaprio, che si trovava nei pressi di St Barts per le vacanze di Natale in compagnia della fidanzata e di alcuni amici. L’attore avrebbe ricevuto un messaggio di Mayday e così avrebbe cercato il marinaio, che da oltre 10 ore era rimasto intrappolato nelle acque di St. Bartis mentre era in atto una tormenta.





La notizia è trapelata solo nelle scorse ore, e in tanti si sono complimentati con DiCaprio per l’ennesimo gesto umano compiuto dall’attore, senza il quale probabilmente il marinaio sarebbe morto.

Stando a quanto riportato dai media statunitensi l’uomo sarebbe stato fortemente disidratato, e inoltre sul cielo di St Barts era in procinto di manifestarsi una terribile tempesta. Con DiCaprio sullo yacht sarebbe stata presente la neofidanzata dell’attore, ovvero la top model Camilla Morrone. Lei ha 23 anni meno di lui, ma sembra che l’età non sia un problema per la coppia: i meglio informati dicono che siano affiatatissimi. Camilla è solo una delle stupende top model con cui l’attore è stato pizzicato: in passato ha avuto una lunga liaison con Gisele Bundchen, una con Bar Refaeli e un’altra ancora con Kristen Zang. Con nessuna di loro però ci sono mai state le nozze.