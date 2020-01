Nella Casa del Gf Vip 4 Antonella Elia ha commentato pesantemente Fedez e Chiara Ferragni: le parole della showgirl torinese

Antonella Elia è appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, ma si sta già facendo sentire! La showgirl torinese, durante una chiacchierata con i suoi nuovi coinquilini, ha infatti pesantemente attaccato due Big dello spettacolo italiano. Si tratta niente meno che di Fedez e Chiara Ferragni, attirando così immediatamente su di sé le ire dei fan della celebre coppia.

Antonella Elia contro i Ferragnez

L’occasione che ha dato il via al duro commento di Antonella Elia contro i Ferragnez è un video pubblicato qualche tempo fa su Instagram. Qui, per la precisione, si vedevano i due sposini praticare la pole dance, uno sport molto amato dalla stessa Elia. La donna ha così raccontato di aver visto la clip con “la Ferragni e Fedez terribili, simpatici zero”.

“La pole dance è una cosa seria”, ha precisato ancora l’ex valletta di Mike Bongiorno. “Quel babbuino si attaccava al palo e lei pure faceva un movimento orrendo”. Il discorso si è poi spostato sul piccolo di casa Ferragni-Lucia, ossia il biondissimo Leone. Anche in questo caso, Antonella Elia non si è risparmiata nel dire la sua: “Lei lo fotografa e lo usa da quando è nato. […] Lo fanno per acquisire like! […] Più like più soldi…”. Come reagiranno ora i diretti interessati a queste parole? Decideranno di dire la loro oppure prenderanno da esse le distanze con il silenzio, abituati come sono alle critiche quasi quotidiane di utenti e colleghi?