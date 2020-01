All'entrata negli studi del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è stata accolta da un caloroso pubblico, da cui Alfonso non è riuscito a staccarla.

Un ingresso pieno di affetto quello di Antonella Elia negli studi del Grande Fratello Vip, che non appena è entrata è stata travolta da baci e abbracci da parte dei fan. Enorme il suo entusiasmo, tanto che non è riuscita ad entrare nella casa prima della pubblicità per stare in mezzo al suo pubblico.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip

La showgirl, al centro del gossip per la sua recente litigata con Taylor Mega a La repubblica delle donne, è stata la terza concorrente ad essere stata chiamata da Alfonso per partecipare al reality show. Presentatasi con un abito lungo brillantinato e tacchi neri, Antonella si è letteralmente lanciata tra le persone presenti all’ingresso degli studi ringraziandole per l’affetto. Non dando ascolto al conduttore, ha continuato a salutare i fan passando da una parte all’altra e abbracciandoli uno ad uno, richiedendo anche l’intervento dei bodyguard.

Dopo qualche minuto Alfonso le ha chiesto di fare ingresso nella casa, dove precedentemente erano entrati Michele Cucuzzo e Rita Rusic.

Lei però non ne ha voluto sapere e, se in un primo momento si è recata verso la porta rossa, è presto tornata indietro perché si è accorta di essersi dimenticata di salutare una parte di pubblico. Al che Signorini non ha potuto far altro che esclamare sfinito “Sapete che vi dico? Do la pubblicità perché non ne posso già più!“, lasciando la Elia tra i fan.

Ritornato dopo la pausa pubblicitaria, ha nuovamente chiesto al “cavallo impazzito” di entrare nella casa del GF Vip. Al che Antonella ha finalmente sfondato la porta ed è passata per un tunnel prima di arrivare a destinazione.