Che fine ha fatto Valerio di Masterchef? Il giovane vincitore del programma nel 2017 ha una nuova vita ora che ha realizzato il suo sogno.

Valerio Braschi ha vinto Masterchef appena maggiorenne nell’edizione del programma nel 2017. Da quel momento, la sua vita sembrava in discesa ma non è stato tutto semplice. Il giovane chef racconta che agli occhi di tutti appariva solo come un raccomandato, per questo ha dovuto lavorare duramente per mostrare il proprio valore. Che fine ha fatto ad oggi?

Che fine ha fatto Valerio di Masterchef?

Valerio Braschi, classe 1997, nasce a Cesena, in provincia di Forlì-Cesena. Residente a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, già da piccolo sviluppa una forte passione per la cucina. Testimone di questo amore è la cicatrice al labbro superiore che, a soli 3 anni, Valerio si procura con un frullatore a immersione.

Prima di Masterchef, l’aspirante chef frequentava regolarmente il liceo scientifico, nonostante fosse un indirizzo di studi ben distante dal suo sogno.

Per partecipare al programma, Valerio ha perso un anno di scuola: era arrivato il momento che la cucina smettesse di essere solo una pratica casalinga. La sua determinazione è stata ripagata e il giovane si è portato a casa la vittoria. I giudici che l’hanno incoronato all’epoca erano: Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann.

Concluso il programma, Valerio Braschi ha cambiato indirizzo di studi intraprendendo un nuovo percorso all’alberghiero. Da quel momento è iniziata la sua vita dopo Masterchef: “Ho cominciato a girare per tantissimi eventi […] a Nuova Delhi, fui l’ambasciatore della cucina italiana in India durante la Settimana della Cucina Italiana del mondo” racconta con orgoglio. Alla stessa serata, l’anno seguente, il medesimo ruolo fu ricoperto da Carlo Cracco.

Il trionfo nella celebre trasmissione culinaria, ha portato Valerio in giro per il mondo, alla scoperta di nuove culture e sapori per poter ampliare i suoi orizzonti. Ad oggi Braschi è proprietario del Ristorante 1978 in Via Zara a Roma. Il ristorante punta a regalare ai propri ospiti un’esperienza più che un semplice pasto.

Gli affari vanno a gonfie vele e lo chef vanta ottime recensioni: i clienti sono soddisfatti.