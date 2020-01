Licia Nunez continua a pensare ad Imma Battaglia: dopo l'incontro in diretta, è scoppiata a piangere consolata a Andrea e Rita.

Dopo il confronto che Licia Nunez ha avuto con l’ex Imma Battaglia durante la diretta della seconda puntata, la concorrente del Grande Fratello Vip ha trascorso la notte in lacrime. E’ infatti convinta che la donna abbia mentito parlando del suo 50esimo compleanno e non accetta che continui a negare quello che per lei è stato un tradimento a tutti gli effetti.

Licia Nunez in lacrime per Imma Battaglia

A consolarla durante il suo pianto disperato ma liberatorio sono stati Andrea Denver e Rita Rusic. A farla stare male è il fatto che lei abbia dedicato ad Imma sette anni della sua vita e quest’ultima abbia negato l’evidenza durante il confronto. L’attrice ha infatti insistito sulla vicenda del tradimento e svelato altri retroscena relativi al 50esimo compleanno della Battaglia.

Costei aveva infatti accusato Licia di averglielo fatto trascorrere da sola con sua mamma a Gerusalemme perché lei era impegnata a lavorare.

“Sa che stavo lavorando. Non si è voluta prendere la responsabilità di avermi tradito. Non puoi dire ‘Non ti ho tradito, mi sono innamorata di Eva‘”, ha spiegato. Ha poi aggiunto che era stata Imma stessa a chiederle di festeggiare il compleanno in quel modo, per cui “il mio è stato un atto d’amore“.

Visualizza questo post su Instagram @licianunez crolla dopo il confronto con Imma Battaglia… 😥 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 11 Gen 2020 alle ore 5:07 PST

Continuando a piangere, ha poi accusato la ex di essere andata al GF Vip per fare uno show e ha definito le sue lacrime di frustrazione. Andrea Denver ha quindi provato a consolarla, dicendole che non si deve sentire in colpa perché ha fatto una bella figura.”Fatti scivolare le cose addosso“, le ha consigliato. Ma Rita Rusic, che ha abbracciato forte la Nunez, ha replicato che non si sente in colpa perché sa di avere ragione.

“Ma adesso non è facile farsi scivolare le cose, è incazz***“.