L'ex vincitrice del primo GF Cristina Plevani ha preso le difese di Salvo Veneziano dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip.

Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello che condivise con Salvo Veneziano l’esperienza del reality show, ha commentato la notizia della sua squalifica dal GF Vip.

Cristina Plevani e Salvo Veneziano

Dopo la moglie Giusy Merendino è accorsa in aiuto di Salvo Veneziano anche l’amica Cristina Plevani, ex concorrente (e vincitrice) del primo Grande Fratello. L’ex gieffina ha commentato con dispiacere la squalifica di Salvo e ha preso le sue difese dichiarando che non sarebbe un orco ma una “vittima della sua ignoranza“. Secondo lei infatti il gieffino sarebbe solito esprimersi con parole grette e non ci sarebbero stati intenti violenti in quello che ha detto sulle colleghe Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto.





Secondo Cristina Plevani parte del clamore suscitato per quanto detto da Salvo sarebbe dovuto ai social, e inoltre ha sostenuto che adesso – probabilmente – resterà marchiato da quanto successo mentre questa sua nuova partecipazione alla versione vip del GF avrebbe potuto essere una possibilità di riscatto.

“Condanno la sua ignoranza perché non si rende conto di quello che dice.

Mi aspettavo che facesse qualche gaffe all’interno della casa, ma non mi aspettavo quello che è successo”, ha detto l’ex vincitrice del Grande Fratello. Dai personaggi dello spettacolo al mondo dei social in tanti hanno condannato le frasi dette da Salvo Veneziano, e infatti il programma ha fatto sapere di averlo squalificato con effetto immediato. La moglie ha dichiarato di averlo sentito molto provato per la decisione e di essere molto dispiaciuta per la piega presa dalla vicenda.