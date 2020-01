Sanremo: Ultimo, Mika e Zucchero in concerto in Piazza Colombo. Le sorprese di Amadeus per il Festival 2020.

Il Festival di Sanremo 2020 svela nuove sorprese: Ultimo, Mika e Zucchero si esibiranno in concerto a Piazza Colombo. Per la 70esima edizione il Festival esce dall’Ariston e invade le strade della città. Secondo le rivelazioni di Sanremo News, di sera in sera, il cantante protagonista del concerto straordinario sarà portato sul palco al fianco di Amadeus, dove concluderà l’esibizione.

Il concerto di Ultimo, Mika e Zucchero

I nomi trapelati finora sono quelli di Mika, Zucchero e Ultimo. Tuttavia solo i primi due sarebbero confermati e si esibiranno in un concerto unico a Piazza Colombo. Per il momento la presenza di Ultimo non è garantita, il suo team infatti non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, ma i fan sono fiduciosi e consapevoli dell’aura di mistero di cui ama circondarsi il loro idolo.

Per Ultimo sarebbe la terza volta a Sanremo, nonostante la scorsa edizione lo abbia visto protagonista di polemiche e scontri con i giornalisti.

Per ora sembra che il cantante abbia appianato le passate incomprensioni.

Il red carpet per l’Ariston

I cantanti dovrebbero spostarsi all’Ariston per esibirsi tutti insieme con un brano ignoto e dare così il via ufficiale alla gara. La partenza del red carpet è prevista come da tradizione in Via Mameli, per poi passare da Via Matteotti dove gli artisti incontreranno il pubblico accorso. La passerella terminerà direttamente all’Ariston.

Il Festival 2020 si preannuncia rivoluzionario e pieno di colpi di scena. Quale sarà la prossima carta giocata da Amadeus?