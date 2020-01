Licia Nunez ha confessato i suoi pensieri proibiti su una delle concorrenti del Grande Fratello Vip: si tratta di un volto del mondo del cinema.

Licia Nunez ha confessato che in passato avrebbe avuto delle fantasie su un’altra delle concorrenti del Grande Fratello Vip: si tratterebbe di Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

Licia Nunez e Rita Rusic

Accadrà qualcosa tra Rita Rusic e Licia Nunez? Ancora è presto per dirlo, quel che è certo è che la bionda top model non si è lasciata sfuggire un commento piccante sulla famosa produttrice cinematografica. Licia ha infatti detto di essere molto attratta da lei, e che in passato avrebbe avuto anche delle fantasie sulla prorompente Rita Rusic.





L’ex moglie di Cecchi Gori dal canto suo non sembra aver dato troppe attenzioni alla più giovane Licia, ma al suo ingresso al Grande Fratello Vip aveva dichiarato che nella Casa le sarebbe piaciuto incontrare qualcuno con cui tornare ad innamorarsi: “Sono single, sono libera e, quindi…spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda”. Rita Rusic aveva anche detto di escludere per se stessa un coinvolgimento sentimentale con una donna, e quindi chissà se davvero Licia riuscirà a concretizzare le sue fantasie conquistandola.

Nel frattempo nella casa più spiata d’Italia si parla di un possibile flirt che la stessa produttrice avrebbe avuto con Andrea Denver prima di entrare nel reality show: il dubbio è stato insinuato dal conduttore Alfonso Signorini e secondo il popolo del web tra i due ci sarebbe una straordinaria affinità.

Sarà vero?