Rita Rusic è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2020: ecco le sue dichiarazioni in merito.

Al Grande Fratello Vip la prima concorrente ufficiale ad essere stata scelta è Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, che ha commentato la notizia della sua prima volta in un reality show.

Grande Fratello Vip: Rita Rusic

Per la prima volta Rita Rusic prendere parte a un reality show, ovvero il Grande Fratello Vip, condotto per questa edizione da Alfonso Signorini. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha commentato per prima la notizia del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia definendola “una scelta estrema”: “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality, ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione.

Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa!”, ha spiegato l’attrice e produttrice cinematografica.

La Rusic ha dichiarato di essere intenzionata a “provocare” all’interno della casa, dove tra le altre cose spera di trovare qualcuno di “interessante”, e con cui far nascere qualcosa in più di un’amicizia. “Sono single, sono libera e, quindi…spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni”, ha detto. Per il momento ancora non si conoscono i nomi di quelli che saranno gli altri concorrenti, mentre è certo che al fianco di Signorini e in veste di opinionisti vi saranno Pupo e la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara.