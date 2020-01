GF VIP, Ivan Gonzalez: “Pensavo che mia mamma fosse mia sorella”

Ivan Gonzalez si è confessato con il cuore in mano: dalla famiglia "strana" dell'ex tentatore alla scoperta che sua sorella fosse in realtà sua madre.

A Barbara Alberti, nella casa del Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez ha rivelato che sarebbe stato cresciuto dai nonni perché sua madre lo avrebbe avuto da giovanissima: il modello ha creduto per anni che lei fosse soltanto una sorella.

Ivan Gonzalez: la madre

Oggi i rapporti tra Ivan Gonzalez e sua madre sono ottimi, ma il modello non l’ha mai chiamata “mamma”: il motivo? Ivan è cresciuto credendo che la donna fosse sua sorella. Infatti l’ex tentatore sarebbe stato cresciuto dai nonni e in particolare dalla nonna (che considererebbe in tutto e per tutto come una madre) e solo a 14 anni avrebbe scoperto di essere in realtà il figlio di quella che per lui era fino a quel momento era soltanto una sorella.

Sua madre lo avrebbe avuto a 15 anni con un uomo che sarebbe presto andato via di casa e che, una volta tornato, Ivan Gonzalez avrebbe rifiutato di perdonare. “Vorrei che non fosse mai tornato”, ha detto con parole dure l’ex tentatore.

Gonzalez ha confessato che oggi con sua madre avrebbe ottimi rapporti e che addirittura, molto spesso, i paparazzi l’avrebbero scambiata per la sua nuova fiamma proprio perché lei è ancora molto giovane. Ivan ha dichiarato che quando ha scoperto la verità sulla sua nascita sarebbe rimasto sconvolto ma che oggi, esclusi quelli con il padre, avrebbe ottimi rapporti in famiglia.“Ho avuto tutto nella mia vita, ma è mancata la consapevolezza della realtà dei fatti e un padre”, ha dichiarato il modello al Grande Fratello Vip raccontando la storia della sua famiglia a Barbara Alberti.