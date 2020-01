La passione è alle stelle tra i coniugi Obama: ecco cos'ha scritto Barack per sua moglie Michelle in occasione del suo compleanno.

In occasione del compleanno dell’ex first lady Michelle Obama, suo marito Barack le ha dedicato un tenero messaggio via social che ovviamente ha fatto il pieno di like: l’ex Presidente l’ha definita “la sua star”.

Michelle Obama e Barack

L’amore è alle stelle tra Michelle Obama e suo marito Barack Obama: in occasione del 56esimo compleanno dell’ex first lady l’ex presidente le ha scritto un tenero messaggio via social: “In ogni scena, sei la mia star. Tanti auguri piccola!” Il post ha fatto il pieno di like da parte dei fan di tutto il mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barack Obama (@barackobama) in data: 17 Gen 2020 alle ore 6:11 PST

Solo pochi giorni fa in Italia si era parlato della possibilità di avere presto l’ex First lady tra i tanto attesi ospiti del Festival di Sanremo 2020.

A sorpresa però il conduttore della 70esima edizione, Amadeus, ha confermato che purtroppo Michelle non ci sarebbe stata. Rula Jebreal – la giornalista investita dalle polemiche a proposito della sua stessa presenza al Festival di Sanremo- avrebbe dovuto essere il contatto per portare l’ex first lady sul palco dell’Ariston ma poi – anche per questioni di budget – Amadeus avrebbe confessato di aver rinunciato alla sua partecipazione.





Per il momento Michelle – che continua ad essere uno dei personaggi più seguiti sulla scena statunitense – si gode il compleanno accanto agli amori di semper: ovviamente Barack e anche Malia e Natasha, le due figlie della coppia nate rispettivamente nel 1998 e nel 2001.