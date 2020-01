Dopo Rita Dalla Chiesa, anche Francesca Sofia Novello è intervenuta sui social in difesa di Amadeus: le parole della modella

Dopo le pesanti polemiche sorte in merito ad alcune affermazioni di Amadeus, ecco che ora giunge la replica di Francesca Sofia Novello. Nello specifico della vicenda, il noto conduttore di casa Rai aveva espresso il proprio apprezzamento per la bellezza della giovane. Aveva però lasciato così intuire che non avesse altre qualità di merito se non quella di stare “un passo indietro a un grande uomo”.

Sanremo 2020: accuse e difese

“Penso che l’introduzione che mi ha rivolto Amadeus sia stata fraintesa”, ha quindi risposto la fidanzata di Valentino Rossi dopo la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020. La modella ha di fatto condiviso alcune Instagram Stories dove ha preso le difese dell’ex Dj accusato da molti di sessismo. “Non credo che sia il passo avanti o indietro ad assicurare e a garantire il ruolo della donna”, ha scritto sui social la bella Francesca Sofia, precisando come Amadeus sia invece concentrato “sulla valorizzazione delle donne in tutte le diverse sfumature”.





Lo stesso Amadeus è poi intervenuto in queste ore sui social per cercare di spiegare meglio le sue parole.

L’ultimo post che compare sul suo profilo Instagram è nello specifico una citazione di Massimo Troisi, legata di fatto alle dichiarazioni fraintese del conduttore.

“La gente quando non capisce inventa”, ha spiegato il diretto interessato sull’account che condivide con la moglie Giovanna Civitillo. Il tentativo del presentatore Rai è dunque quello di mettere un punto fermo alla vicenda. Allontanandosi e rifiutando di fatto le accuse di superficialità e di sessismo che gli sono state attribuite.