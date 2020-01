Nella casa del GF Vip 4, Adriana Volpe si è sfogata in merito all'episodio con Giancarlo Magalli: la regia ha però tagliato la confessione

Rinchiusa da poco più di una settimana nella Casa del Gf Vip 4, Adriana Volpe si è lasciata andare a una confessione alquanto inaspettata. Solitamente molto compassata e controllata, l’ex presentatrice di Casa Rai ha di fatto parlato con i suoi coinquilini del super gossippato litigio con Giancarlo Magalli. Bagarre che, a quanto pare, avrebbe provocato il suo allontanamento e poi la sue definitiva esclusione dai palinsesti della tv di Stato.

Il Gf stoppa Adriana Volpe

Adriana Volpe, nello specifico, si è confidata con la scrittrice Barbara Alberti, ripercorrendo in sostanza la sua esperienza a I Fatti Vostri su Rai Due. “Ho lavorato con lui per sette/otto anni e sono stata l’unica a durare così tanto. Le altre più di due anni non duravano, lui le cambiava sempre”.

La showgirl ha dunque raccontato che già al terzo anno di lavoro insieme il presentatore aveva iniziato a manifestare il “bisogno di novità”. Nel bel mezzo della chiacchierata, tuttavia, la regia del Gf Vip ha cambiato inquadratura. Così molti telespettatori hanno espresso il loro dissenso, curiosi di sapere qualcosa di più dalle confessioni della Volpe.





Nel mentre, proprio poco tempo fa mentre era ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, anche Giancarlo Magalli è tornato sull’argomento. Il giornalista romano ha dunque ricordato le due querele a suo carico formalizzate da Adriana Volpe, che quest’ultima non avrebbe alcuna intenzione di ritirare. “Non è stato facile lavorare per otto anni con una persona con la quale non avevo sintonia”, ha infine affermato Magalli, confermando di fatto il difficile rapporto tra lui e la soubrette trentina.