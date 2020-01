Anche se non sarà ospite a Sanremo 2020 la moglie di Amadeus avrà comunque il proprio spazio in TV: la showgirl sarà a La Vita in Diretta.

Durante tutta la durata di Sanremo 2020 Giovanna Civitillo, moglie del conduttore di Amadeus, sarà ospite speciale di Milly Carlucci e di Alberto Matano a La Vita in Diretta dove ovviamente si parlerà anche del tanto atteso festival.

Giovanna Civitillo a La Vita in Diretta

Con uno sketch ironico La Vita in Diretta ha fatto sapere che, per tutta la durata del Festival di Sanremo 2020, Giovanna Civitillo (moglie del direttore artistico di Sanremo 2020 Amadeus) sarà ospite al programma in qualità di “first lady del Festival”. Nel simpatico video lanciato dal programma si sente Giovanna lamentarsi scherzosamente per i troppi impegni causati dal Festival ad Amadeus: “Non c’è mai. Se c’è o canta, o ascolta la musica o è al telefono, capisci? Con chi? Con Fiorello, con tutti!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta) in data: 16 Gen 2020 alle ore 9:02 PST

Giovanna Civitillo e Amadeus stanno insieme dal 2003 e nel 2009 i due sono convolati a nozze, coronando il loro sogno d’amore con l’arrivo di un figlio: il piccolo José Alberto.

Amadeus ha un'altra figlia, Alice, avuta durante la relazione con la sua prima moglie, Marisa Di Martino. Giovanna Civitillo ha ottimi rapporti con la ragazza.





A poco tempo dall’inizio del Festival di Sanremo non si sono placate le numerose polemiche contro lo show: Amadeus è stato anche accusato in prima persona di aver pronunciato frasi maschiliste su Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi. Il conduttore ha chiesto pubblicamente scusa, ma le polemiche non si sono arrestate.